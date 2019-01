Agenda - La Brussels Art Fair : la Mecque de l'art et des antiquités - 26/01/2019

Sophie reçoit Bruno Nélis, chargé de communication de la Brafa, La Brussels Art Fair, qui se déroule du 26 janvier au 03 février sur le site de Tour et Taxi. Créée en 1956, la Brussels Art Fair est l’une des plus anciennes et aussi l'une des plus prestigieuses foires d’art au monde. Réputée pour la qualité haut de gamme des œuvres exposées, des antiquités à l’art moderne et contemporain en passant par les beaux-arts et le design, la Brafa a attiré plus de 60.000 visiteurs l’an dernier. Parmi ceux-ci, des collectionneurs bien sûr mais aussi un très grand nombre de curieux, simples amateurs d’