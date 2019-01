Sophie reçoit Thomas Haddad, commissaire (de l’itinérance) de l’exposition Les Templiers. Entre mythes et réalité . L’abbaye de Villers accueille l’exposition Les Templiers. Entre mythes et réalité dans les murs de la cave romane du 12e siècle. L’exposition explore de manière didactique et accessible la thématique, fort présente dans la mémoire collective, du Temple et du fameux trésor des Templiers.