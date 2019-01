Sophie reçoit Pierre Lalmand, Directeur des Salons; à savoir du Salon de l’Auto, de Dream Cars et de #WeAreMobility. Alors que le Salon de l'Auto ouvre ses portes ce samedi, découverte d'un petit salon bien dans l'air du temps "We are Mobility" ou comment repenser nos moyens de transports alors que coûts des carburants, la pollution et les embouteillages viennent jouer les trouble-fêtes? Réponse dès 7H25. (T)