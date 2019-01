Agenda - Le jazz s'expose "Jazzmen par Yves Druart" - 13/01/2019

Sophie reçoit Yves Druart pour son exposition de dessins au pastel et fusain dans le cadre du River Jazz Festival. Photographe et libraire, il s'est d’abord formé en Arts graphiques à Bruxelles et parallèlement à l’Académie des Arts d’Uccle en Dessin. Sa récente découverte du jazz est une révélation: elle lui inspire de dessiner avec passion quelques musiciens mythiques des années ‘50 et ‘60, comme Miles Davis, Bill Evans, Thelonious Monk, John Coltrane, Art Blakey...