Agenda - Brussels Universities Cyclocross - 06/01/2019

François reçoit Erwin Vervecken, ancien champion du monde de cyclo-cross et coordinateur du Brussels Universities Cyclocross. Ce dimanche 6 janvier, le cyclocross se rendra dans notre capitale pour un tout nouveau cross, la Brussels Universities Cyclocross. Cette 7ème édition du DVV Verzekeringen Trofee a lieu sur les sites de la VUB et de l'ULB. C'est la toute première fois qu'un cyclocross atterrit dans la région de Bruxelles Capitale. Entre les nombreux auditoriums et les magnifiques espaces verts de la VUB et de l'ULB, les coureurs trouveront un parcours astucieux et varié pour afficher