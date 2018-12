Agenda - Ice Sculpture Festival : le numérique en plus! - 22/12/2018

François reçoit Alexander Deman, organisateur du Festival de Sculpture de Glace. Et cette année, le Festival de Sculpture de Glace de Bruges se transforme en Musée numérique d’Art de Glace. Place à la magie avec des installations high-tech : 40 artistes sculpteurs, techniciens vidéos et ingénieurs, des dizaines d’ordinateurs et de projecteurs, 3000 blocs de glace… Lumière, transparence, effets 3D sur des murs de 4m de haut dans un local de 1000m2. (T)