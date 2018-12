Agenda - Les Plus Beaux Villages de Wallonie s'exposent - 02/12/2018

Sophie reçoit Alain Collin, initiateur de l’évènement “Les Plus Beaux Villages De Wallonie”. Faire connaître les 30 plus Beaux Villages de Wallonie en terre bruxelloise, c’est l’idée de l’expo inaugurée ce vendredi en plein cœur de la capitale. Direction l’Espace Wallonie, à deux pas de la Grand-Place.Histoire d’animer le lieu, des expositions se succèdent pour présenter les attraits divers de la Wallonie. Jusqu’au 13 janvier 2019, les 30 plus Beaux Villages s’y montrent en une série de photos. Pour donner l’eau à la bouche et se rendre compte de la diversité des terroirs wallons.