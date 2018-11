Agenda - PhotoBrussels Festival - 24/11/2018

Sophie reçoit Delphine Dumont, cofondatrice et directrice du PhotoBrussels Festival. Le festival PhotoBrussels, organisé par Hangar, est une réunion annuelle majeure consacrée à la photographie, basée sur un thème significatif. Après "Paysage" et "Portrait", la troisième édition en 2018 est consacrée au thème "Ville". Une sélection de photographes internationaux et de jeunes artistes émergents pour montrer ce que la photographie contemporaine dit de notre temps, de ses luttes, de ses tendances et de ses aspirations.