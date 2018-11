Agenda - La Journée de l'Artisan - 18/11/2018

Sophie reçoit Etienne Mignolet, Porte-parole du SPF Economie, lequel organise l'événement “La Journée de l’Artisan”. La Journée de l’Artisan est une initiative du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie organisée avec le soutien du ministre fédéral des PME et des Indépendants. La première édition de cette journée a été organisée en 2006. Depuis, cette journée attire de plus en plus d’artisans et de visiteurs. Une occasion unique pour les artisans de mettre en avant leurs réalisations et créations auprès du public afin de mieux lui faire connaître l’artisanat belge.