François reçoit Roger Warin, Président de l’association des géologues amateur de Belgique pour évoquer l'événement “Interminéral : Le Salon des minéraux et des fossiles de Liège”. Interminéral, c'est une exposition internationale de minéraux et fossiles, mais c'est aussi une bourse d'échange ! À Liège, les 3 et 4 novembre 2018. Plus de 100 exposants tant belges qu'étrangers vous feront découvrir les splendeurs que la nature a façonnée. (T)