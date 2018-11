Agenda - 01/11/2018

François reçoit Jérôme Van Ruychevelt, conseiller à la communication et à la programmation du Festival Jyvazik. Du 1er au 3 novembre, Jyvazik embarque son public pour une croisière rythmée et exotique. Sur une ambiance des années 20', trois navires de croisières partent à destination de la Nouvelle-Orléans, Port-au-Prince ou Saint-Malo pour faire vibrer au son des concerts, des danses ou des animations, les mélodies du passé et du présent. Concerts, spectacles, salon à thèmes… Embarquez dans une croisière qui vous propulsera au coeur des années 20.