François reçoit Anaïs Bastin, chargée de projet pour le Brussels Museum Nocturnes. Ce jeudi 1er novembre, 3 grands centres d’art ouvrent les festivités du calendrier : BOZAR – Centre for Fine Arts, WIELS – Centre d’Art Contemporain et KANAL – Centre Pompidou. 2 petits musées rejoignent cette soirée : le Musée de l'Érotisme et de la Mythologie (MEM).