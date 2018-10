Sophie reçoit Michael Vermeren, coorganisateur du Festibière de Gembloux. Plus de 30 brasseries belges et françaises proposeront leurs productions aussi variées qu'intéressantes. Le Festibière, c’est l'occasion de déguster les bières et de pouvoir discuter avec le brasseur... Des passionnés qui adorent leur métier et partager leurs passions. (T)