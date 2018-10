Sophie reçoit Adélaide Blondiaux, de l’asbl HOPE pour le salon des initiatives citoyennes et des projets durables. Voulant faire la part belle au développement durable et au pouvoir citoyen au quotidien, le salon HOPE comptera 100 projets pour changer le monde ! Village des initiatives, ciné-débat, balade, ateliers, conférences, foodtrucks, photobox et bien plus sont au programme de ce salon de l'espoir!