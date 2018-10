Agenda - Bruxelles: capitale néo-classique - 20/10/2018

Sophie reçoit Christophe Loir, Professeur à l'ULB et spécialiste de l'époque néoclassique et initiateur du projet Week-end Bruxelles néoclassique. Le patrimoine néoclassique des XVIII et XIX reste encore aujourd'hui omniprésent à Bruxelles. Qu’il s’agisse d’ensembles uniformes prestigieux ou de rues ordinaires, il structure notre paysage urbain. Découverte d'un style et d'une époque avec l'historien de l'ULB Christophe Loir.