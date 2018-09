Agenda - La céramique s'installe à Enghien - 30/09/2018

Sophie reçoit Jean-Paul Deneyer, céramiste et coorganisateur du WE de la Céramique et du Verre au Parc d’Enghien. La Ville d’Enghien organise un second salon de la céramique et du verre dans le cadre prestigieux du Parc d’Enghien, les 29 et 30 septembre 2018. De la vaisselle utilitaire aux pièces artistiques, décoratives, bijoux, sculptures et autres, les visiteurs découvriront une grande et belle variété de pièces contemporaines. Ils auront l'occasion de voir et d'acheter les pièces de ces artistes et artisans, venus de Belgique, de France et de Hollande. Plus de cinquante exposants seront