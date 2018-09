Agenda - Les Nuits Sonores à Bruxelles! - 29/09/2018

Sophie reçoit Pierre-Marie Oullion, directeur artistique Arty Farty, association en charge de la programmation du festival Nuits Sonores et du forum European Lab. Nuits sonores & European Lab Bruxelles est le fruit d’une longue histoire d’amour entre Nuits sonores et la capitale européenne : de cette envie commune des équipes d’Arty Farty et de la Ville de Bruxelles est né un projet de collaboration en co-production avec les équipes événementielles de Brussels Expo, une aventure collective et participative avec de nombreux acteurs culturels, lieux associés & médias bruxellois, soutenue par l