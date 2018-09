Agenda - Klimt and co', Bozar expose! - 22/09/2018

Sophie reçoit Sophie Lauwers, Directrice des expositions à Bozar pour l’exposition “Beyond Klimt”. La fin de la Première Guerre mondiale et de l’Empire austro-hongrois a marqué la reprise d’une série d’évolutions artistiques majeures. Les changements politiques et économiques ont entraîné des migrations d’artistes, ainsi que des idées et perspectives nouvelles. Dans cette exposition, découvrez une Europe centrale en pleine mutation à travers les yeux de Gustav Klimt, Josef Capek, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, László Moholy-Nagy et 75 autres artistes.