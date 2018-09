Agenda - La campagne s'invite en ville! - 16/09/2018

Sophie reçoit Samuel Chapel, directeur de Bruxelles Champêtre. Le dimanche sans voiture est un événement très apprécié des Bruxellois (mais fait râler certains automobilistes frustrés...) et Bruxelles Champêtre en constitue le point d'orgue indéniable. La place des Palais se transforme ainsi en coin de campagne avec, sur son gazon improvisé, son lot d'animations, stands et activités bucoliques. Vaches, moutons, poules et lapins s’approprient l’espace, le pique-nique donne l’occasion de goûter des produits du terroir.