Agenda - Brussels Design Septembre : rendez-vous incontournable des passionnés du design -...

Sophie reçoit Roel Rijssenbeek, directeur artistique de Brussels Design September. Brussels Design September, devenu le rendez-vous incontournable pour les passionnés du design, englobe plus de 100 évènements culturels et commerciaux à Bruxelles. La ville devient, pendant un mois la plateforme de rencontre de nombreux designers belges et internationaux. Brussels Design September se déclinera à travers des expositions, des conférences, un parcours Arts & Crafts, le Commerce Design Brussels ou encore le Brussels Design Market. Autant de lieux de dialogues et de rencontres entre designers, arch