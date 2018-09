Sophie reçoit Marc Fichers, secrétaire Général de Nature & Progrès Belgique pour le salon des producteurs bio et des initiatives écologiques, Valériane. Cette année, la 34ème édition du plus grand salon BIO de Wallonie, ouvrira ses portes du vendredi 31 août au dimanche 2 septembre à Namur Expo! Le thème de cette année : Je jardine BIO, et vous ?