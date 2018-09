Sophie reçoit Floriane Jamotte, chargée de communication pour le Syndicat d'Initiative de Saint-Hubert pour « Les Journées Internationales de la Chasse et de la Nature ». Pendant tout un weekend, de nombreuses animations permettront aux curieux de découvrir l'histoire de la ville et la légende de Saint Hubert, patron des chasseurs et protecteur de la nature. (T)