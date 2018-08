Agenda - 18/08/2018

Nicolas reçoit Luc Petit, metteur en scène et directeur artistique des Féeries de Beloeil. Le 18 août, comédiens et magiciens pointeront leur arc-en-ciel pour y tirer leurs mille et une flèches, dans une flamboyance baroque d’artifices, de jongleries et de fantasmagories… Des décors plus vrais que nature et plus d’une centaine d'acteurs, danseurs et artistes ! Un écrin somptueux, théâtre d’un spectacle à 360° dans les airs, sur les eaux, sous vos yeux, sous la voie lactée ! (T)