François reçoit Alexis Cambier, porte-parole de la maison du tourisme d’Enghien pour évoquer le week-end du modélisme. Chaque année, l'élite belge du modélisme et de la miniature se rassemble à Enghien. L'espace d'un week-end, le Parc accueille ainsi 5.000 passionnés et 250 exposants... Des pilotes, des associations et les animations les plus spectaculaires !