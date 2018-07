François reçoit Emilien Watelet, administrateur de Namur Event et co-organisateur de la 7e édition du festival Namur Capitale de la Bière et du Terroir. Il nous parlera de cette édition 2018.

Au programme : Quarante brasseries pour environ 200 bières à découvrir les 13, 14 et 15 juillet. Invité d'honneur en 2018 : 3 brasseries du nord-ouest de l'Angleterre.