Agenda - Week-end Découverte des Brasseries, Vignobles & Distilleries de Wallonie - 17/06/2018

Sophie reçoit Philippe Mattart, directeur général de l’Apaq-W pour le Week-End Découverte des Brasseries, Vignobles & Distilleries de Wallonie. Les 16 & 17 juin prochains, ce sont 23 brasseries et 13 vignobles, rejoints par 5 distilleurs de Wallonie, qui ouvriront grand leurs portes à l'occasion de la 2ème édition du Week-End Découverte. En effet, le secteur de la distillerie connait un essor considérable des gins et whiskies. Tous ces passionnés partageront leur savoir-faire, ainsi que la richesse, la diversité et l'authenticité de leurs productions ! Avant la dégustation, place en effet à