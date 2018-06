Sophie reçoit Bernadette Vrancken, directrice de Archipel 19. Tous les ans, le Kroon (Gemeenschapscentrum) et Archipel 19 (Centre culturel) donnent rendez-vous aux habitants de Berchem-Sainte-Agathe et ses alentours pour un festival d’arts de rue, cirque et danse gratuit au cœur de la commune, dans un écrin de verdure.