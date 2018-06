Sophie reçoit Catherine Fierens, coordinatrice du projet Boeren Bruxsel Paysan. Ce projet pilote d’envergure, invite tous les Bruxellois à une Fête maraîchère aux étangs de Neerpede et dans la campagne environnante. Et si Neerpede, au-delà d’un potentiel stade de foot ou lieu de baignade, était avant tout un espace vert exceptionnel et la dernière grande zone agricole de Bruxelles ? (T)