Agenda - Wallonie week-end Bienvenue ! - 09/06/2018

Sophie reçoit Valérie Dallemagne coordinatrice et responsable de l’évènement Wallonie bienvenue. Durant 6 week-ends, la région accueille la manifestation « Wallonie Week-ends Bienvenue ». Dans le cadre de la thématique 2018 « la Wallonie Insolite », cette nouvelle édition des Weekends Bienvenue mettra en avant toute sortes d'activités insolites. Retrouvez au programme des artistes, artisans, créateurs à découvrir, et de nombreux habitants se réjouissent d'ouvrir leurs portes pour partager leur passion et leur terroir. Chacune de ces communes proposera des expositions, des balades gourmandes,