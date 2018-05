Agenda - Du contemporain au Château de Petit-Leez - 27/05/2018

Sophie reçoit Elisabeth Dielemans, la galeriste et propriétaire du Château de Petit-Leez. Trois jeunes artistes investissent l’espace d’Exit 11 Contemporary Art en ce mois de mai 2018, avec la verve et l’énergie propres à leur génération. Le titre même de leur exposition - Convergences - est emblématique. Chacun de ces artistes déploie un langage très singulier. Et cependant, proches par les thématiques qu’ils abordent - telles que la trace, la mémoire ou encore le passage du temps - tous trois questionnent l’histoire dont nous procédons, ce monde que nous partageons au présent, et les défis