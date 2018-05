Agenda - Le Carolus V Festival - 21/05/2018

Nicolas Buytaers reçoit en studio Roel Jacobs, historien à VisitBrussels, pour parler du Carolus V Festival.

Le Carolus V festival vous propose une série d’évènements qui mettent en lumière le Patrimoine et l’Histoire européenne à la Renaissance. Et Bruxelles y joue un rôle important ! Le nom Carolus V fait référence à Charles Quint, le souverain le plus puissant du 16e siècle, dont Bruxelles était la résidence principale. Cette ville où il reçoit ses premiers héritages en 1515, est devenue depuis la capitale de 500 millions d’européens …