Sophie Moens reçoit Virgine Cordier, directrice de la Venerie et organisatrice du Festival des Fleurs 2018 sur la place de Watermael-Boitsfort. Un nom trompeur car il ne sera pas question de fleurs ... mais de cirque et d'arts de la rue ! Pensée autour du 50e anniversaire de Mai 68, la Fête des Fleurs sera résolument colorée et laissera le champ libre à l’imagination et à la création.