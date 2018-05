AGENDA - 01/05/2018

Cedric reçoit Mehdi Kassou, porte-parole de la plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés pour nous parler de leur évènement « Sit-Nic ». Vous avez d'une manière ou d'une autre été sensibilisés par cet élan citoyen et vous souhaitez marquer votre désaccord avec la politique migratoire actuellement pratiquée en Belgique et plus largement en Europe ? Vous êtes de ceux qui demandent une Belgique solidaire et respectueuse la dignité humaine ? Explication de cet événement du 1er mai avec notre invité.