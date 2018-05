Cedric reçoit Philippe Wyckaert, de l’ASBL de protection de la nature Natagora et Jeunes & Nature. Une trentaine de sites à Bruxelles et en Wallonie accueilleront ce mardi 1er mai les amateurs de balades en forêt pour écouter le chant matinal des oiseaux. Merles, pinsons des arbres et autres troglodytes mignons seront à (re)découvrir lors de la traditionnelle « Aube des oiseaux ». (T)