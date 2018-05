Agenda du week-end - Jardins en folie ce dimanche - 06/05/2018

Sophie reçoit Patricia Limauge pour la Fête des Plantes et du Jardin d'Aywiers. C’est la rencontre dynamique de 200 professionnels du monde des jardins et de visiteurs enthousiastes, dans un cadre enchanteur : l'ancienne abbaye cistercienne d'Aywiers. Le jardin de 7 hectares, entouré de vieux murs, contient de superbes arbres centenaires, des arbustes et plantes rares, un étang, des sources ainsi qu’un jardin de plantes aromatiques et médicinales.