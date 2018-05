Agenda du week-end - Découverte des égouts de Bruxelles - 05/05/2018

Sophie reçoit Vinciane Godfrind, responsable communication des Musées de la Ville de Bruxelles pour nous parler du Musée des Egouts. Un musée pas comme les autres, vivant, avec la Senne en vedette. Un musée qui raconte quand, pourquoi et comment les égouts furent construits, qui parle du travail des hommes dans ce monde souterrain et explique le cycle de l’eau en ville. Depuis sa réouverture, le Musée des Egouts ne cesse d’attirer de nouveaux visiteurs, curieux de découvrir le réseau souterrain bruxellois et son histoire. En mai, le musée accueillera pour la première fois une installation co