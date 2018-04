Agenda du week-end - De la zen attitude dominicale - 29/04/2018

Sophie reçoit Sandrine Thiebauld. L’Abbaye de Villers-la-Ville accueille dans son écrin de verdure un événement dédié au bien-être le week-end du 28 et 29 avril, Le Jardin du Bien-être. Durant ces deux journées, les visiteurs pourront se rendre au sein des ruines de l'abbaye à la rencontre de plus de 95 exposant et ils pourront assister 40 conférences et 40 ateliers. Créateurs de jardins, artisans, herboristes, aromathérapeutes, botanistes... Foodtruck et animations pour enfants seront au rendez-vous (T)