Agenda du week-end - Livres : mémoire de notre histoire - 28/04/2018

Sophie reçoit Paul Thirion, Directeur des bibliothèques de Liège, pour l'exposition "Empreintes" dans le cadre du bicentenaire de l'Université de Liège. Les bibliothèques de l’Université de Liège mettent à disposition de la communauté universitaire et du public plus de 2 millions de livres, des milliers de périodiques, des centaines de milliers de ressources électroniques, plus de 100 000 thèses et mémoires, 50 000 cartes, etc... (T)