Agenda du week-end - Ouverture des Serres Royales de Laeken - 22/04/2018

Sophie reçoit Patrick Renault, porte-parole du Palais Royal pour l’Ouverture des Serres Royales de Laeken. Le lieu vaut vraiment le déplacement, d’autant que sa visite est limitée chaque année à trois semaines. Les amateurs de fleurs rares et d’arbres exotiques déambulent dans le jardin d’hiver personnel rêvé par Léopold II. Mais tout l’édifice et ses extérieurs ravissent les yeux. Ce travail titanesque de 20 ans séduit inlassablement par ses volumes de verre et de métal et réserve à chaque fois des surprises enchanteresses. Sans nul doute, un des lieux à visiter absolument au moins une fois