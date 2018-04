Agenda du week-end - Exposition : Écritures numériques - 14/04/2018

François reçoit Jacques Urbanska, commissaire de l’exposition « Écritures numériques ». Les artistes, au travers des œuvres exposées, interrogent avec humour et poésie les nouvelles technologies, leur presque-dictature et les enjeux qu’elles posent pour nos sociétés. « Comment nos données sont-elles collectées ? Peut-on échapper à la marchandisation sur internet et à une commercialisation de la pensée ? Qu’est-ce que le piratage ? », sont autant de questions abordées. L’exposition Écritures numériques, résolument ludique et interactive invite le visiteur à jouer, produire, réfléchir, et même