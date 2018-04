Agenda du week-end - Dans la peau d'un soldat - 01/04/2018

Cedric reçoit Nathalie Watillon, responsable du musée « Le Dernier quartier général de Napoléon » qui participe à l’évènement Marmaille & Co. Marmaille & Co invite à découvrir plus de 40 musées tout en t’amusant ! Parcours ces lieux magiques à l’aide d’animations qui te sont spécialement réservées ! Vis une expérience extraordinaire qui te permettra d’explorer des thématiques variées telles que l’art, l’archéologie, l’ethnologie, les sciences, les techniques ou encore l’industrie !