Sophie reçoit Anais Bastin, responsable des bénévoles pour le Museum Night Fever. Le samedi 3 mars, Museum Night Fever 2018 confie la programmation de 27 musées à de jeunes artistes bruxellois tout ce qu’il y a de plus inspirés. Performances, installations, musique live, DJ's, danse, films, GRANDES expos aux visites guidées et animations insolites se font un honneur d’embraser la nuit et bousculer les conventions.