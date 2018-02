Agenda du week-end - Des Aborigènes d'Australie - 24/02/2018

Sophie reçoit Bertrand Estrangin, pour l’exposition « Voice of the Aboriginal custodians of the Homeland ». C’est une première à Bruxelles et en Europe pour une exposition d'art Aborigène d'Australie de cette importance. Cette expo propose 27 œuvres rares des artistes Aborigènes Martu les plus significatifs, tous nés entre 1920 et 1960. Tels des princes, ces artistes Aborigènes ont autorité sur un immense territoire composé de trois déserts éloignés d’une superficie de 13 millions d’hectares, soit près de 4 fois la taille de la Belgique.