Agenda du week-end - Fernand Léger. "Le beau est partout" - 10/02/2018

Sophie reçoit Sophie Lauwers, directrice de l’exposition « Fernand Leger. Le beau est partout ». Le BOZAR consacre une grande rétrospective à l’un des artistes les plus célèbres de l’art moderne. Le parcours thématique, riche de quelque 100 œuvres et d’une vaste sélection de documents d’archives, présente toutes les facettes de l’œuvre et de la personnalité de Fernand Léger. Embrassant son parcours dans sa diversité, l’exposition éclaire sous un jour inédit.