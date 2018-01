Agenda du week-end - Retrospective Lachapelle au BAM - 20/01/2018

Sophie reçoit Xavier Roland, chef de bureau administratif à la gestion muséale et arts plastiques de la ville de Mons, pour nous parler de "David Lachapelle - After the Deluge" au BAM à Mons. Ses oeuvres actuelles, inspirées d’un rapport nouveau entre l’homme et la nature, vous plongeront dans un univers onirique, coloré et mystique. Outre les photographies originales de David LaChapelle, l’exposition présentera également des making of de son travail et des clips vidéo réalisés pour des chanteurs célèbres.