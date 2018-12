Sophie reçoit Valérie Grandjean, gestionnaire de projets randonnée à la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. La Maison du Tourisme présente la Wapibox : 50 circuits balisés pour découvrir la Wapi à pied! Cette nouvelle pochette de randonnée contient 50 circuits balisés existants totalisant 350 km de balades en Wallonie picarde, illustrés sur des fiches de randonnée plus détaillées et encore plus attractives.