Ask Dr. Ruth raconte la vie incroyable de Ruth Westheimer qui, après avoir perdu toute sa famille pendant l’Holocauste, est devenue la sexothérapeute la plus célèbre des Etats-Unis.



On parle de ce personnage incroyable avec Christine Raynaert, Psychiatre, Sexologue, Therapeuthe de coupe et professeur à L’UCL.



Un film réalisé par Ryan White