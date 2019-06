Actu internationale - Rapprochement Chine Russie : un changement géopolitique majeur ? - 11/06/2019

Ce sont deux géants du monde qui se rapprochent. La Chine et la Russie multiplient les gestes d'amitié et de coopération à l'image de cette visite d'Etat la semaine dernière à Moscou et St Petersbourg du président chinois Xi Jingping reçu en grande pompe par Vladimir Poutine. Avec vous Pierre Marlet on essaie de comprendre le dessous des cartes. Pourquoi ce rapprochement sino-russe ?