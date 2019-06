Actu internationale - Boom de la climatisation en Inde - 07/06/2019

Au Rajasthan, dans le nord ouest de l’Inde, les températures ont dépassé les 50 degrés ce week-end… ce qui en fait l’une des régions les plus chaudes du globe en ce moment…L’Inde est l’un des pays les plus fortement touché par le réchauffement climatique et pour l’affronter, des dizaines de millions d’Indiens s’équipent chaque année en climatiseurs. Le problème est que les gazs relachés par ces machines accélèrent ce changement climatique et que les faire tourner consomme énormement d’électricité. Le réseau électrique indien sera bientôt incapable de fournir assez de courant pour rafraichir