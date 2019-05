Les rumeurs selon lesquelles le réseau 5G provoquerait cancer du cerveau, stérilité, autisme, tumeur du cerveau ou encore maladie d'Alzheimer émanent du Kremlin et de la chaîne russe RT America. C’est le résultat d'une enquête publiée par le New York Times. Pourquoi la Russie cherche à saper les efforts des Occidentaux et décrédibiliser cette nouvelle technologie?